Mário González marcou dois golos no FC Porto-Tondela, no seu segundo jogo a titular. Início de época foi difícil

Autor de dois golos no Estádio do Dragão, Mário González deu nas vistas, naquele que foi apenas o seu segundo jogo a titular na equipa do Tondela. O espanhol, emprestado pelo Vilarreal, está num bom momento, mas a verdade é que teve de superar várias adversidades desde que chegou a Portugal.

Em 211 minutos, de três jogos, Mário González marcou três golos e é o melhor marcador da equipa

Contratado em meados de setembro, o avançado deu logo bons indicadores ao treinador, até porque chegou com mais uma semana de pré-época do que o restante plantel. Sendo um ponta de lança móvel que não perde profundidade de jogo, era o ideal para a equipa do Tondela. Contudo, o técnico Pako Ayestarán acabou por não contar com González. O atleta lesionou-se na coxa direita ao terceiro treino pelos beirões. Recuperou após a pausa do campeonato para as seleções nacionais e foi para o banco na jornada quatro, com o Gil Vicente. Não foi utilizado e acabou por se ressentir da lesão na semana seguinte, adiando, novamente a estreia, que aconteceu frente ao Sporting (jornada seis), lançado ao intervalo. E até marcou, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Seguiu-se um novo revés: deu positivo à covid-19 e falhou a jornada sete e o jogo da Taça de Portugal.

Recuperado, Mário González foi titular a primeira vez na receção ao Santa Clara. Correu tão bem que marcou um golo (vitória por 2-0). Ayestarán não deixou de lhe elogiar o rendimento. E estava certo, já que o internacional jovem por Espanha reafirmou o seu talento com dois golos no Dragão. São já três golos, em três jogos. Não precisou de muito, portanto, para se tornar o melhor marcador da equipa beirã.