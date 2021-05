Mario González e o que mudaria em Portugal: "Em Portugal é um exagero, vi muitas manhas"

O ano de 2021 promete ser histórico para Mario González que vibrou, anteontem, com a inédita conquista da Liga Europa pelo seu Villarreal. O futuro está em aberto

Mário González, 25 anos, fechou a época com um brilho especial ao acompanhar a final triunfante do seu Villarreal sobre o Manchester United, cujo orçamento é cinco vezes superior ao dos espanhóis. "Levo nove anos do clube e este é um momento especial", disse a O JOGO, o quarto melhor marcador (15 golos) da Liga NOS, ao serviço do Tondela e com contrato com o Villarreal até 2022. "Foi uma noite muito sofrida", recordou e desvendou o segredo deste sucesso. "Villarreal está a fazer as coisas muito bem durante muito tempo. Tem uma academia excelente. Na final, 13 jogadores eram da academia, aí está o segredo. É a recompensa de duas décadas de trabalho, os pais que acompanharam o filho durante muitos anos nos treinos, é todo o trabalho de uma vida recompensado. Não é só o jogador em si, é todos os que estão à sua volta", sustentou.

"Para mim não é uma casualidade esta conquista. O treinador Unai Emery deu um carácter mais competitivo à equipa, ao clube, e era isso que faltava", disse.

Sobre o campeonato português apelou à renovação. "Mudaria as perdas de tempo. Há demasiadas paragens para sacar tempo e ganhar os jogos. Faz-se em todo o lado, mas em Portugal é um exagero, vi muitas manhas", disse e desculpabilizou os árbitros. "O árbitro? Não, para os árbitros é difícil. É problema dos jogadores. Nós, jogadores, é que temos de tentar fazer isso menos. Não digo nunca, porque é normal no futebol ,mas é um exagero." Quanto ao futuro é mais cauteloso, sem negar rumores de interesse dos leões. "Sporting? Recebi alguma coisa mas não sei nada. Tenho o futuro em aberto. Há muitas opções boas, algumas em Portugal, mas também noutros países, estamos a avaliar a melhor. É cedo para decidir", afirmou, terminando: "Cresci sobretudo no golo, nunca marquei tantos, e sou um jogador mais dinâmico, participo mais no jogo, estou mais confiante com a bola", rematou o avançado, que confessa a felicidade também pelo Tondela.

"Tondela tem tudo para ser um Villareal"



Mário González leva Tondela no coração e faz comparações: "Villareal é um clube de maior dimensão do que o Tondela, mas são muito parecidos nos laços afectivos e isso faz a diferença. Villareal é uma família e Tondela também. É mística, faz com que o jogador dê mais. Vou prosseguir e serei mais um adepto do Tondela. Oxalá nos encontremos...mesmo como adversários", disse com um sorriso.