Com dois jogadores do Boavista expulsos antes dos 30', técnico do Tondela, Pako Ayestarán, afirmou que equipa soube gerir a superioridade numérica para vencer o Boavista (3-1) este sábado, na 14.ª jornada da I Liga.

Expulsões: "O jogo tornou-se mais fácil com a primeira expulsão e ainda mais com a segunda. Tivemos o erro de falhar um penálti, que poderia ter feito o jogo ainda mais fácil para nós."

Aprendizagem: "Fomos capazes de gerir o jogo da melhor forma porque nem sempre é fácil jogar com superioridade. Assim ocorreu com o Marítimo, quando jogámos com superioridade, mas não fomos capazes de conquistar os pontos e perdemos. Hoje a equipa foi capaz de gerir o jogo, de manter a vantagem. Demonstrámos que nos momentos difíceis os jogadores estão juntos e estamos felizes com o resultado".

Estratégia: "Não era preciso arriscar-se. Tivemos muitos momentos superioridade, poderíamos achar que o jogo estava fácil e qualquer canto, bola longa... Preferimos não perder o campo e fizemos muito bem, estamos felizes e a equipa está de parabéns".