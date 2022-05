Jovem central assina contrato profissional com o Tondela: "Deu-me a mão..."

Alcobia assinou contrato profissional com o Tondela

Central de 18 anos assinou contrato profissional com o emblema beirão e espera "poder ajudar o Tondela a voltar a casa, a voltar ao lugar onde deve estar, que é na primeira".

Rafael Alcobia, central de 18 anos, assinou contrato profissional com o Tondela até 2024, anunciou esta sexta-feira o emblema beirão.

"O defesa central de 18 anos, há duas épocas nos "auriverdes", dá desta forma o passo para a equipa principal, seguindo o caminho de outros atletas dos beirões como são os casos de Jota, Ruben Fonseca, Tiago Almeida e Telmo Arcanjo", escreveu o Tondela.

"Queria poder ajudar o Tondela a voltar a casa, a voltar ao lugar onde deve estar, que é na primeira [divisão]", afirmou o jovem jogador aos meios de comunicação oficiais do clube que esta temporada desceu ao segundo escalão do futebol português.

"Sentimento de gratidão, era o que eu ambicionava, poder ser jogador profissional por este clube que me deu a mão quando eu mais precisei. Sou e sempre vou ser muito grato ao Tondela por tudo nestes dois anos e por tudo o que se avizinha. Vivi muito este ano como adepto, a mística, o clube, as pessoas, a cidade, é sempre uma oportunidade boa. Sinto-me muito feliz", disse ainda.

"O Tondela tem dado uma visibilidade enorme aos jovens jogadores que subiram da formação para os seniores. Agora, resta-me trabalhar para seguir o caminho dos meus colegas para conseguir os objetivos da equipa", prometeu, por fim.

Rafael Alcobia junta-se a Jota, que também chegou à equipa principal pela formação, que já renovou, em abril, o seu contrato até 2024. Da equipa principal Salvador Agra já assumiu a sua saída, na sua página oficial do Instagram.

O Tondela desceu para a II Liga na 34.ª e última jornada do campeonato, ao ficar em 17.º lugar, com 28 pontos, e, em 22 de maio, disputou, pela primeira vez, a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, com quem perdeu 3-1.

Atualmente, esclarece o Tondela, os atletas estão de férias estando o regresso marcado para o arranque dos trabalhos da equipa principal na "reta final do mês de junho".