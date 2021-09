Jota sofre lesão grave no joelho direito: "Escrevo isto de lágrimas nos olhos"

Jota, central do Tondela e da Seleção de sub-21

Jovem central do Tondela recorreu às redes sociais para reagir à lesão.

O jogo com o Estoril não deixou boas memórias em Tondela. Para lá da derrota, por 2-1, os beirões perderam Jota Gonçalves, jovem central, que sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

"Desta forma Jota, que estava a realizar um arranque de época de sonho, tendo inclusive sido convocado pela primeira vez à Seleção sub-21 de Portugal tem agora pela frente um novo desafio. Desafio este que, temos a certeza, com a ajuda de todos, vai superar com nota máxima e que vai servir somente para o tornar ainda mais forte. Vamos Jota. "Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros", assinalou o Tondela em nota oficial.

No Instagram, o defesa deixou uma mensagem emocionada: "Escrevo isto de lágrimas nos olhos, depois de receber a pior notícia possível... Vou estar longe dos relvados durante vários meses! Nunca pensei usar a frase 'vou voltar mais forte' desta forma, mas a vida, por vezes, coloca-nos obstáculos enormes pela frente. Vou voltar muito mais forte!"