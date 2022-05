"Jogar contra um gigante como o FC Porto é ter a oportunidade para virar a página da Liga"

Neto Borges marcou no Tondela-FC Porto no campeonato

Declarações de Neto Borges, jogador do Tondela, à assessoria de Imprensa, em jeito de antevisão à final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto (domingo, 17h15).

Descida do Tondela à Liga SABSEG: "Claro que ficamos tristes com um clube como o Tondela descer à II Liga. É algo que ninguém esperava por parte do plantel, por parte do clube. Todos nós estávamos a lutar firmes para manter o clube na I Liga e infelizmente não conseguimos. Agora é olhar para a frente e aproveitar o momento histórico do clube na Taça. Fazer história num lugar é maravilhoso, é algo que todos os atletas desejam para a carreira. Vamos desfrutar este momento, desfrutar da história que estamos a escrever e, para mim, jogar esta final contra um clube gigante como o FC Porto é ter a oportunidade para virar a página da campanha na Liga. Não esquecer, obviamente, mas dar uma alegria aos nossos adeptos, que tanto merecem. Sabemos da força do FC Porto, que é o campeão nacional, mas no futebol tudo pode acontecer e nós vamos fortes para mostrar o nosso valor."

Tondela acredita na conquista da Taça: "O discurso no clube é de acreditar até ao final. Como eu disse, o FC Porto é um gigante do futebol português, uma equipa bastante qualificada, mas temos de acreditar e, mais do que isso, lutar e dar o nosso melhor. A equipa técnica deu-nos as ferramentas, ajudou-nos na preparação e agora cabe-nos a nós executar da melhor forma. Apesar da descida na Liga, que nos abalou profundamente, o nosso pensamento está muito positivo, estamos muito empenhados em dar uma resposta diferente nesta final."

Um golo, cinco assistências e 76 por cento de acerto nos passes em 2021/22: "Fico feliz com os meus números. É a esses fatores positivos que temos que nos agarrar para procurar a evolução do que não deu certo. Vamos continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais, afinal, o futebol é sempre um novo desafio a cada dia, a cada jogo."