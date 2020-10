Jogador do Tondela infetado pelo novo coronavírus

Clube beirão informou caso positivo no plantel principal através de comunicado no sítio oficial na Internet

O avançado português Rúben Fonseca, que atua na equipa principal do Tondela, testou positivo ao novo coronavírus, comunicou, esta terça-feira, o clube da I Liga.

"O CD Tondela informa que, após os testes à covid-19, realizados na segunda-feira, o atleta Ruben Fonseca testou positivo a SARS-CoV-2", pode ler-se no comunicado oficial do emblema beirão.

O Tondela revelou que Rúben Fonseca, de 20 anos, "está em isolamento desde 20 de setembro" e que, no dia seguinte, "aquando do habitual controlo a 48 horas dos jogos", o atleta "havia tido um teste inconclusivo" ao novo coronavírus, não sendo convocado para o jogo com o Portimonense, decorrido na última sexta-feira.

O emblema tondelense informou também que o "resto do plantel, equipa técnica e staff testaram negativo" ao novo coronavírus e que a equipa principal, atual 12.ª classificada da I Liga, "mantém as suas rotinas de treino", sob orientação do técnico Pako Ayestarán.

