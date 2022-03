João Pedro prevê jogo "catalisador" contra o Mafra: "Já me imaginei no Estádio do Jamor..."

Jogadores do Tondela estiveram em conversa com a Imprensa sobre as "meias" da Taça de Portugal

Capitão do Tondela, em conversa com a Imprensa, projetou o duelo relativo à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para a próxima quinta-feira (20H15). Clube beirão vai estrear-se nesta fase tão adiantada da prova-rainha

Semana de preparação: "Vivemos com normalidade. É uma oportunidade única para chegarmos à final, são dois jogos, mas a equipa está tranquila, a trabalhar normalmente, sem mudanças na habitual rotina de trabalho."

Palavra ao plantel: "Deixo mensagem de confiança, para que acreditemos em nós. Atravessamos um momento difícil no campeonato, reconhecemo-lo, mas já falamos e temos de dar a volta a isto. Temos confiança no que temos feito e, mais tarde ou mais cedo, as coisas vão mudar. Este jogo contra o Mafra pode ser catalisador, pode deixar a nossa moral em alta, embora tenham eliminado o Portimonense. Não será fácil."

Esforços finais: "Pedimos para que nos apoiem, que nos deem força. Queremos levá-los ao Jamor e estamos tão perto. A ver se conseguimos um último esforço para chegar à final da Taça e garantir a permanência na primeira liga. Já me consegui imaginar no Jamor [risos], mas honestamente preocupa-me mais deixar o clube na primeira liga."

Salvador Agra, avançado do emblema beirão, com experiência na discussão deste título da Taça de Portugal, foi outro dos jogadores a antever o próximo desafio, tendo salientado a confiança em conseguir regressar ao Jamor.

Importância a ser demonstrada: "Ainda não partilhei essas experiências com os meus colegas. Até quinta-feira, estivémos concentrados no grande objetivo do Tondela: a permanência na primeira liga. Mas vou fazê-los ver a importância de chegar a uma final. O mau momento da equipa não tem que pesar no que vem aí. Confiamos muito uns nos outros, e não o digo para querer ficar bem. É a realidade."

Confiança na ida à final: "Tenho a certeza que este plantel vai conseguir ultrapassar o Mafra. Já deu várias provas ao longo desta época. Troco o individualismo pelo coletivo. Chegar à final com o Tondela seria um marco histórico para mim e para todos os tondelenses."