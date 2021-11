João Pedro faz hat-trick de penáltis no Tondela-Marítimo. Veja os golos

Tondela teve três grandes penalidades a seu favor no jogo deste domingo na receção ao Marítimo.

O Estádio João Cardoso assistiu a um primeiro tempo movimento na jornada 11 da Liga Bwin. A equipa da casa, o Tondela, teve três grandes penalidades a seu favor, e aproveitou todas elas com João Pedro, a marcar um hat-trick diante do Marítimo e dar a vantagem aos auriverdes.

A primeira grande penalidade veio no minuto 14. Com o árbitro Gustavo Correia a considerar mão na bola​​​​​​ ​Iván Rossi. Marcador aberto no minuto seguinte à clássica: bola para o lado e guarda-redes Paulo Victor para o outro.

Aos 19, mais um penálti para o Tondela. Cruzamento de Murrilo com Dadashov a rematar. A bola, então, bateu no braço de Zainadine e o árbitro manteve o mesmo critério: grande penalidade novamente. João Pedro aumentou no minuto seguinte.

Aos 38, mais uma grande penalidade. Remate de Dadashov e grande defesa de Paulo Victor. Na recarga, Murillo ficou com a bola, tentou o remate e acabou derrubado por Victor Costa dentro da área. O VAR ainda chegou a analisar o lance, o árbitro Gustavo Correia viu as imagens e confirmou a marcação. Aos 43, João Pedro confirmou o hat-trick.