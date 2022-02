João Pedro: "Fico exausto nos jogos contra o FC Porto, eles são muito intensos"

Capitão do Tondela realçou dois elementos portistas que materializam essa adversidade. Sobre o passado, o ex-médio dos LA Galaxy recordou o impacto do "rei" Zlatan Ibrahimovic.

Cumprida mais de uma volta da atual edição da Liga Bwin, e enfrentados a larga maioria dos adversários, João Pedro, médio do Tondela, considera que o FC Porto é a formação que mais dificuldades e cansaço causa, em campo, aos respetivos oponentes.

"O FC Porto é equipa mais difícil de defrontar. Fico exausto nos jogos contra o FC Porto, eles são muito intensos", declarou o centrocampista, que cumpriu, na nona jornada, os 90 minutos na receção ao atual líder do principal campeonato.

De seguida, João Pedrou realçou, em particular, dois elementos portistas que materializam essa adversidade. "O Uribe e o Vitinha são impressionantes na pressão [ao portador da bola]", apontou o médio do Tondela, numa entrevista a um podcast de uma casa de apostas.

Antes de regressar ao Tondela, na época 2018/19, clube ao qual diz " estar muito agradecido", por o ter acolhido "numa altura muito difícil" da carreira, o médio esteve nos Estados Unidos a representar os LA Galaxy, tendo sido colega do "rei" Zlatan Ibrahimovic.

João Pedro assume ter ficado pasmado com a dimensão física e futebolística do avançado sueco, atualmente ao serviço dos italianos do Milan, e com o estatuto demonstrado, ao ponto de o seu próprio desejo sobrepor-se ao líder da equipa norte-americana.

"É impressionante. Cada gémeo dele é maior que uma coxa minha. Tem uma elasticidade e uma técnica incríveis. (...) Todos os jogadores ouviam o treinador e seguiam as indicações, menos o rei Zlatan. Claro que se o treinador dissesse que queria que fôssemos para a esquerda e ele quisesse que fossemos para a direita, íamos todos para a direita", contou.

O médio aproveitou a ocasião para aconselhar os responsáveis a encarar a Major Soccer League, que será uma "liga de topo de mundial daqui a poucos anos", como um exemplo a seguir para melhorar o futebol profissional e o que o rodeia.

"Devíamos olhar mais para o trabalho que eles fazem, têm sempre estádios cheios e competitividade [nos jogos]", concluiu João Pedro, que tem como fãs "[Andrés] Iniesta [ex-médio do Barcelona, [Steven] Gerrard e Frank Lampard [ex-médios ingleses]".