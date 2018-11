ZOOM - Capital chinês, sabedoria espanhola e expetativa em Tondela

Conheça o Hope Group, holding que tem pouco mais do que um ano de existência, sede em Madrid e muitos milhões de euros com origem chinesa para investir no futebol de vários países. Para já, Espanha (Granada), Portugal (Tondela), China (Chongquing e Shanghai Sunfun) e 30 por cento dos italianos do Parma.

O Hope Group, com sede em Madrid, Espanha, e capitais chineses, passou a controlar, há poucos dias, 80 por cento dos capitais da sociedade desportiva do Tondela, da I liga portuguesa. Os destinos da equipa profissional beirã estão agora entregues ao espanhol David Belenguer, diretor-geral do grupo de investimento desportivo liderado pelo chinês "John" Jiang Lizhang.

Jiang está a juntar uma série de antigos futebolistas espanhóis, como Belenguer (Celta de Vigo), António Cordón (Villarreal) e Ignacio Agulló (Atlético de Bilbau) na sua equipa de trabalho. Cordón, que terminou a sua passagem pelo Villarreal como diretor desportivo, é um reforço recente, tendo-se despedido do Mónaco - ainda trabalhou com Leonardo Jardim - no ano passado, um ano depois de lá ter entrado, para ir trabalhar com John" Jiang.

Mas a conexão espanhola estará longe de terminar. O catalão Jordi Cruiyff é, desde julho, o novo treinador do Chongquing Lifan, da Super Liga chinesa, em substituição do português Paulo Bento, despedido em julho do conjunto onde também jogam os brasileiros Sebá (ex-FC Porto) e Alan Kardec (Benfica), e que é detido pela holding sino-espanhol.

Na lista do Hope Group (que se pode traduzir para Grupo Esperança), além do Tondela e do Chongquing, estão o Granada (98 por cento), primeiro classificado da II liga espanhola, e o Shanghai Sunfun, da terceira divisão chinesa.

"O Hope Group existe para acrescentar valor aos clubes, não é apenas para transações com os jogadores"

Jiang detém ainda 30 por cento do Parma, cujo controlo acionista manteve até há poucos meses, agora reduzido para 30 por cento. OU seja, a 23 de outubro, o investidor chinês com "know how" espanhol perdeu o controlo acionista do emblema italiano para um um conjunto de homens de negócios da cidade, intitulado Nuovo Inizio (Novo Início).

O modelo de negócios do Hope Group, criado em 2017, é todo ele dedicado ao desporto: gestão, formação, otimização de recursos e geração de valor. A sua identidade pública no Linkdin não esconde sequer que "clubes de futebol" são uma das suas especialidades.

Ou seja, em pouco mais de um ano, "John" Jiang tem o controlo de quatro emblemas e participação acionista de relevo num quinto. A holding tem escritórios no reputadíssimo Paseo de La Castellana, em Madrid, e objetivos apontados para outras intervenções.

Em entrevista ao Palco23, meio online espanhol, especializado no negócio desportivo, David Belenguer, atual presidente do Tondela, confirmou que o grupo, com cerca de 108 milhões de euros disponíveis para os seus investimentos em curso, "existe para acrescentar valor aos clubes, não é apenas para transações com os jogadores".

Diz ainda que há uma filosofia que distingue a holding que representa de outros empreendedores na indústria do futebol: apesar do capital ser 100 por cento chinês, o Hope Group pretende que cada entidade parceira mantenha a sua independência, embora possa usufruir da rede de serviços comuns,

nomeadamente entre os emblemas sob a mesma tutela empresarial: "Somos gente do futebol e temos grande respeito por este desporto".