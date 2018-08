Tondela e Leixões anunciam transferência de Ricardo Alves

Central português é reforço para a equipa de Pepa.

Ricardo Alves vai jogar no Tondela. Em comunicado publicado na página oficial no Facebook, o clube de Matosinhos anunciou a saída do futebolista que já não alinhou na vitória no Estoril Praia (2-1), por, segundo fonte da SAD, "a transferência estar a ser ultimada". "A Leixões SAD informa que chegou a acordo com o CD Tondela para a transferência do futebolista Ricardo Alves com efeitos imediatos, ficando os dois emblemas a partilhar os direitos desportivos do atleta", lê-se na nota informativa.

Também o Tondela oficializou o defesa. "A CD Tondela - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Leixões Sport Clube, Futebol, SAD para a transferência, a título definitivo, do atleta Ricardo Alves. Ricardo é um defesa-central português, de 27 anos, que chega ao plantel auriverde depois de 37 jogos ao serviço do clube de Matosinhos na época transacta da LEDMAN Liga Pro. No currículo, o central conta ainda com passagens por Tourizense e Marítimo em Portugal e por Concordia Chiajna e Astra Giurgiu na Roménia. O novo reforço tondelense já treinou na manhã desta quarta-feira com os novos companheiros depois de firmar contrato até Junho de 2021", surge escrito no site oficial.

Utilizado esta época apenas frente a Feirense, numa derrota por 3-2 para a Taça da Liga, e Benfica B, na estreia na II Liga, em novo desaire por 2-1, Ricardo Alves acabaria por falhar a receção ao Varzim devido a uma gastrenterite.