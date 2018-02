Tondela, a dimensão de João Capela e o jogo com o Sporting: "Já acabou?"

Clube faz um resumo do jogo e aponta a João Capela

O golo do Sporting aos 98 minutos, no jogo com o Tondela, ainda não foi digerido no Estádio João Cardoso. O clube falou do que aconteceu nas redes sociais e começa a declaração com uma pergunta. "JÁ ACABOU? 100. 100 minutos durou o jogo de ontem. O nosso GR não caiu para ser assistido uma única vez, os nossos apanha-bolas não desapareceram [...] mas João Capela levou o jogo para outra dimensão."

Em comunicado no site, o clube refuta ainda as acusações de anti-jogo e critica o ambiente vivido no futebol. "É esta a cultura clubística que reina em Portugal. O futebol não interessa, o jogo jogado está cada vez mais no segundo plano, elevam-se o ódio e as polémicas, incentiva-se a violência, mostra-se o que de pior tem o "desporto-rei" e humilham-se os poucos que ainda tentam lutar por um futebol justo e honesto."