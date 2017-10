Jogo mantém-se no domingo e Tondela aponta o dedo ao Belenenses

Segundo um comunicado do Tondela, o Belenenses só aceitava jogar 48 horas depois da data prevista pelo calendário, o que levou os responsáveis do clube de Viseu a recusar e a manter o jogo domingo

A direção do Tondela resolveu manter o jogo com o Belenenses domingo, às 16 horas, depois de não ter chegado a acordo com o emblema do Restelo quanto a uma data alternativa. Recorde-se que o clube do distrito de Viseu não escapou à tragédia dos fogos florestais que fustigaram a região e provocaram várias vítimas, nos últimos dias. Ao final da tarde desta quarta-feira, a direção do clube resolveu emitir um comunicado a confirmar o jogo para domingo.

Leia na íntegra o comunicado do Tondela publicado na página oficial do clube:

"A CD Tondela - Futebol, SDUQ, na sequência da terrível tragédia dos incêndios que assolou todas as freguesias do concelho de Tondela na madrugada da passada segunda-feira bem como dos dias subsequentes cuja qualidade do ar tem afectado de forma determinante os trabalhos da sua equipa profissional, solicitou à Liga Portugal e à Belenenses SAD o adiamento do jogo da 9ª jornada da Liga NOS entre as duas sociedades previsto para o próximo domingo, 22 de Outubro.

Entendemos também que toda a conjuntura de tragédia e drama social em que Tondela e o distrito de Viseu se viram mergulhados não preconiza que num quadro desta magnitude se realize um jogo de futebol, aquilo que todos devemos encarar como um espectáculo.

Perderam-se vidas, casas, fábricas, oficinas, lojas, carros, o concelho está pintado de negro, nas escolas é proibida a actividade física ao ar livre por falta de qualidade do ar (atestada em reunião com as partes por representante da Direcção Geral de Saúde), numa das zonas industriais do concelho ainda há fábricas de produtos tóxicos a arder, a Associação de Futebol de Viseu cancelou a maioria dos jogos dos seus campeonatos distritais, portanto não existem, no nosso entender, condições emocionais e morais para que aquilo que deveria ser uma festa se realize.

O nosso pedido encontrou da parte da Liga Portugal todo o acolhimento e sensibilidade, pelo que aquela entidade sempre se empenhou em dar resposta à nossa solicitação pois desde logo ficou compadecida com aquilo que todos vivemos naquela noite de segunda-feira.

Infelizmente, e apesar de todos os manifestos de solidariedade que as várias instituições do nosso futebol têm tido com o CD Tondela e com os tondelenses, a Belenenses SAD recusou liminarmente adiar o encontro para datas que se encontram livres no calendário das duas sociedades, impondo-nos uma única proposta no mínimo afrontosa de realizar o encontro 48 horas depois (terça-feira).

Perante esta desfeita e estarrecidos com a falta de bom senso dos responsáveis da Belenenses SAD, ainda se chegou a um princípio de acordo para que o jogo fosse realizado na segunda-feira seguinte, apenas 24 horas depois do horário original, mas dita a razão que tal não significa qualquer mudança face ao que se impunha e ao que nos parece razoável.

Como tal, somos obrigados a informar que o encontro manter-se-á no horário inicialmente agendado, sem qualquer alteração, ficando para memória futura a falta de solidariedade, de sensibilidade e de bom senso que os mais altos responsáveis da Belenenses SAD demonstraram.

A Gerência

CD Tondela - Futebol, SDUQ"