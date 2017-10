Tondela anuncia corte de relações com o Belenenses

Clube reagiu às declarações do Belenenses, que se recusou a adiar o jogo de domingo após os incêndios que afetaram o concelho de Tondela.

Depois do contra-ataque do Belenenses, que se insurgiu contra o "ignóbil, mentiroso e moralmente abjeto comunicado do Tondela" após o clube de Belém ter rejeitado o adiamento do jogo de domingo entre os dois clubes, o Tondela avançou para o corte de relações com o Belenenses.

Na sequência dos incêndios que assolaram todas as freguesias do concelho de Tondela, na madrugada da passada segunda-feira, o Tondela solicitou à Liga Portuguesa de Futebol o adiamento da receção ao Belenenses, da nona jornada, agendada para as 16h00 de domingo.

O Tondela sustentou o pedido de adiamento do jogo na má qualidade do ar, que afetou "de forma determinante os trabalhos da sua equipa profissional".

Leia o comunicado do Tondela na íntegra:

"No seguimento do comunicado publicado ontem pela CD Tondela - Futebol, SDUQ, entendeu a SAD do Belenenses pronunciar-se a propósito do mesmo e do não adiamento do jogo para datas livres no calendário que o CD Tondela e a Liga Portugal propuseram.

Em face de tudo aquilo que aconteceu um pouco por todo o País mas com especial incidência também no concelho de Tondela, com imagens por demais divulgadas nos últimos dias, tendo o drama atingido directa e indirectamente atletas, treinadores e directores da CD Tondela - Futebol, SDUQ, a única coisa que se afirma a propósito do comunicado da Belenenses SAD é a evidente e demonstrada falta de carácter dos seus responsáveis e uma infame acusação que da nossa parte só poderia ser respondida com calão e falta de educação, que é coisa que não temos nem teremos.

Também não confundimos a instituição centenária Clube de Futebol Os Belenenses nem os seus associados, que se demarcaram imediatamente, além de repudiarem a falta de anuência a um adiamento correcto do jogo.

Perante esta tomada de posição a todos os níveis inqualificável e que mancha os valores que devem nortear o desporto, a CD Tondela - Futebol, SDUQ não tem outra opção que não cortar, imediatamente, todas as relações institucionais com a Belenenses SAD".