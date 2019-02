São dois anos e um mês que fazem de Pepa um recordista

Pepa é o treinador da I Liga há mais tempo no cargo.

O treinador há mais tempo no comando de uma equipa de I liga mora em Tondela. Pepa, 38 anos, leva dois anos e um mês ao serviço dos beirões e a história dele funde-se com a do próprio clube. Em inicio de carreira, e despedido pelo Moreirense, Pepa foi chamado de urgência pelo presidente Gilberto Coimbra para tentar fortalecer o último do pelotão, que definhava com 10 pontos em 16 jornadas, duas vitórias. Pepa sucedeu a Petit, que insistiu em sair depois de uma derrota caseira (1-2) com o Arouca. Orientou o primeiro treino a 11 janeiro de 2017 e o jogo de estreia foi na Pedreira, com o Braga de Jorge Simão, e deu em derrota (2-0).

No entanto, o treinador festejou no final da época, com a permanência assegurada graças a um golo de vantagem sobre o Arouca. Na época passada, o Tondela alcançou a melhor classificação de sempre, 11.º lugar, e atualmente volta a sentir desconforto na classificação, a dois pontos da zona de descida e sem vencer há quatro jornadas - o último triunfo (2-1) foi com o Sporting -, com derrotas em Chaves (2-1) e com o Aves (0-2) e empates (2-2) em casa de Belenenses e Rio Ave. Segue-se o Vitória de Guimarães.