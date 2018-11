Pepa: "Temos de estar de dentes cerrados, é mesmo assim"

Treinador do Tondela fez a antevisão ao jogo com o Feirense.

O treinador do Tondela, Pepa, disse que a equipa tem de se apresentar de "dentes cerrados" frente ao Feirense, na nona jornada da I Liga, uma vez que está "ferido no orgulho". "Temos de estar todos juntos unidos, de dentes cerrados. É mesmo assim, a equipa tem de estar ferida no orgulho, estamos ansiosos para que o jogo chegue e está aí já à porta, portanto, não temos desculpas para nada, vamos para a batalha, vai ser uma batalha muito intensa", assumiu Pepa.

Na conferência de imprensa antes do jogo frente ao Feirense, no Estádio Marcolino de Castro, o treinador auriverde reconheceu "as duas más exibições" em casa -- na sétima e oitava jornada, com o Nacional (1-1) e o Vitória de Setúbal (derrota por 2-1) - até porque "é uma dor forte, uma frustração ter conseguido um ponto, em seis possíveis". "É verdade que temos tido uma prestação não só em termos exibicionais como em termos de concentração e de entrega que tem sido diferente, mas da mesma forma que não alimentamos coisas negativas por jogar em casa, também não nos vamos estar a agarrar só a isso, porque fora tem corrido menos mal, ou tem corrido bem", disse.

Neste sentido, considerou que o jogo da nona jornada, frente ao Feirense, "será muito intenso, com muita luta, muita entrega das duas equipas", tendo em conta que vai encontrar "uma equipa com uma identidade muito própria, principalmente a jogar no Marcolino" de Castro, em casa.

Sem querer fugir às questões levantadas, o treinador disse que "mais do que palavras, são atos, dentro de campo, dentro das quatro linhas", e, neste sentido, disse que o Tondela "vai ter que dar a resposta" em Santa Maria da Feira e prometeu, "sem dúvidas nenhumas, que a resposta vai ser dada".

"Sabemos o que vamos encontrar e temos de dar tudo de nós ao jogo e depois, com naturalidade, o jogo também nos vai dar aquilo que nós queremos e acima de tudo temos de nos agarrar uns aos outros e ao jogo com tudo, porque queremos os três pontos. Vamos lá com o intuito e o objetivo dos três pontos", assumiu.

Pepa disse aos jornalistas que "a semana foi muito boa, foi muito intensa, com qualidade, portanto, o transfer para o jogo de amanhã [domingo] tem de ser positivo" e, neste sentido, defendeu que "a qualidade vem com a naturalidade do jogo".

"Temo-nos esquecido, nos últimos jogos, principalmente em casa, do nosso bilhete de identidade que diz intensidade, entrega, luta e quando baixamos esses parâmetros ficamos uma equipa banal, sabemos exatamente aquilo que temos de fazer e é hora de agir, é hora de arregaçar mangas e é hora do fato macaco", admitiu.

Pepa acrescentou ainda que, "mais do que exigir resultados ou grandes exibições", há uma coisa que "tem de acontecer" enquanto estiver à frente do Tondela que "é sair do jogo sempre de cabeça levantada em relação à entrega dentro do campo, à dedicação, à luta, ao espírito de sacrifício".

O Tondela, 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, com seis pontos, vai a Santa Maria da Feira defrontar o Feirense, que está na 13.º posição, com nove, no domingo, em jogo com início às 15h00 horas.