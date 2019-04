Pepa não deve ficar no comando técnico do Tondela

Técnico chegou ao Tondela a meio da época 2016/17, conseguiu duas permanências, pulverizou recordes do clube na I Liga e, agora, procura a terceira salvação entre a elite do futebol português.

Pepa está a chegar ao final do contrato que o liga ao Tondela e o treinador não deve continuar ao leme dos beirões. O técnico, apurou O JOGO, ainda não foi abordado para renovar o vínculo, que foi prolongado no final da época anterior, e deverá dar um novo rumo à carreira.

A estreia de Pepa no primeiro escalão nacional aconteceu na época 2016/17, no Moreirense, pelo qual cumpriu 12 jogos, mudando-se depois para o Tondela, onde trabalhara como adjunto. Nessa temporada, o antigo avançado do Benfica ainda foi a tempo de conseguir a permanência dos beirões, na última jornada, por um golo, enquanto na campanha seguinte pulverizou todos os recordes do Tondela na I Liga: maior número de pontos, de vitórias e de golos marcados. Além disso, valorizou jogadores, como o guarda-redes Cláudio Ramos, que se estreou na principal Seleção Nacional. Atualmente, o Tondela está no 16.º lugar do campeonato, lugar de despromoção, com 25 pontos, e a missão é salvar novamente o clube da descida.

Na divisão principal, Pepa tem 89 jogos disputados, com 24 vitórias, 21 empates e 44 derrotas. A carreira de treinador principal foi iniciada na Sanjoanense, pela qual venceu a I Divisão da AF Aveiro em 2013/14. Dois anos depois, em 2015/16, Pepa chegou às provas profissionais, pela mão do Feirense, mas saiu à 37.ª ronda do clube que subiria à I Liga.

A atual missão de Pepa é garantir a permanência, quando faltam sete jogos para o final da I Liga e esses deverão ser mesmo os seus últimos jogos pelo clube.