Pepa e o empate: "Satisfeito pelo ponto e não de todo com a exibição"

O treinador do Tondela comentou o empate a duas bolas na Vila das Aves.

Análise: "Tivemos uma entrada boa, com oportunidade, com golo, com bola, a verdade é que depois do empate, que o Aves fez por isso, eles ganhavam as segundas bolas e tínhamos muitas dificuldades no meio. Corrigimos e melhorámos, mas temos de ser mais proativos e não tanto reativos. É algo que temos de melhorar".

Jogadores que entraram: "Gostei muito das respostas dos que entraram e, mesmo não gostando muito de individualizar, tenho de dar os parabéns ao Bruno Monteiro que, numa posição que não é a sua, teve uma atuação muito positiva".

Elogios ao Aves: "O nosso objetivo era ganhar, mas foi difícil por mérito do Aves, a quem reconheço superioridade na maior parte do tempo. Saio satisfeito pelo ponto e não de todo com a exibição".