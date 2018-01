Pepa e a visita ao Dragão: "Nestes jogos é preciso tê-los no sítio"

Treinador do Tondela garante que tem identificadas as fraquezas do FC Porto, mas aponta para o poderio azul e branco.

Análise ao FC Porto: "Quando o FC Porto apanha equipas com o bloco baixo sente dificuldades. É normal a dificuldade acentuar-se nesses jogos. O FC Porto é uma equipa muito ofensiva, que aproveita bem a profundidade. Depois vem ao de cima outra arma muito forte, que são as bolas paradas. É uma equipa que acaba por desbloquear muitos jogos nesses lances. E em casa tem sido avassalador".

Os deuses do futebol e o processo: "Há duas formas. Uma delas passa pelos deuses do futebol. A outra é acreditar no processo e no momento que estamos a passar. Somos uma equipa que tem 22 pontos justos e que nos saíram do cabedal. Sentimo-nos confiantes. Não vamos ficar à espera dos deuses do futebol, vamos agarrados à nossa organização. Vamos ser empurrados pela qualidade do FC Porto. Vai ser extremamente difícil, mas acreditamos que é possível trazer pontos. O nosso objetivo está longe de ser alcançado".

Sobre Sérgio Conceição: "Só posso valorizar o percurso do Sérgio Conceição. Vai melhorando, como qualquer treinador. Também tenho melhorado e só tenho elogios a fazer ao trabalho que está a realizar e à forma como o FC Porto tem jogado".

Dinâmica do adversário: "O FC Porto, a partir do momento que joga com os dois da frente [Aboubakar e Marega] e depois com o Soares, que se lesionou na primeira jornada, tem uma dinâmica engraçada. Está identificada, a questão é pará-la. Depois tem a questão das bolas paradas. O Brahimi, com o jogo interior... No lado direito são mais verticais, assim como no meio-campo ofensivo, quando ganham a bola. Cruzamentos constantes para a grande área. Fazem muitos golos de cruzamentos. Mais do que nos preocuparmos em baixar e sermos agressivos na grande área, temos de ter atenção às coberturas. Está tudo identificado. Temos é de conseguir anular os pontos fortes do FC Porto".

Linha defensiva adversária: "Os golos que o FC Porto sofre são poucos e há que analisar como os sofreu. Há outras formas de incomodar o FC Porto e é isso que vamos tentar fazer. Que os jogadores se divirtam e tenham coragem. Nestes jogos é preciso tê-los no sítio".

Sobre a bancada do Estoril: "Queremos salvaguardar a integridade física das pessoas numa modalidade que amamos. O resto passa-me completamente ao lado".

22 pontos ao cabo de 18 jornadas: "O foco é o objetivo principal. Não nos deslumbramos com os pontos que temos. Lembro-me do ano passado, quando estávamos em último, com 10 pontos, e ninguém desistiu. Agora não vou ficar deslumbrado. Termos feito 22 pontos em 18 jornadas não invalida que tenhamos oito ou nove jogos seguidos sem ganhar. Não há uma meta de pontos, não fazemos ideia, mas temos que estar focados jogo a jogo. Um ponto é um ponto e isto é feito de pontos".