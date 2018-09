Pepa assume: "A nossa cabeça não está no FC Porto"

Treinador do Moreirense procura a primeira vitória no campeonato, diante do Moreirense, adversário que tem jogadores muito bons, como por exemplo, sublinhou, Pedro Nuno, Chiquinho e Neto

Pepa, treinador do Tondela, apareceu sorridente na sala de imprensa do Estádio João Cardoso para fazer a antevisão do jogo deste domingo, em casa, com o Moreirense. Na conferência de imprensa que assinalou a estreia de Francisco Favinha, diretor de comunicação que substituiu Vítor Ramos, o treinador do Tondela começou por responder a uma questão sobre o facto de receber a equipa de Moreira de Cónegos poucos dias antes da visita ao Dragão, na próxima sexta-feira.

"A nossa responsabilidade é sempre a mesma, é total. Sendo o mais sincero possível, a nossa cabeça não está no FC Porto nem pode estar. Pensamos sempre positivo, temos noção das coisas menos boas no passado, que podem criar umas certas nuvens, mas temos sempre pensamento positivo. A estatística vale o que vale, temos que nos agarrar ao dia a dia, ao jogo. O nosso foco não é o FC Porto nem o passado", garantiu, assumindo que amanhã pretende uma "uma exibição muito conseguida, com rigor e paciência".

Sobre as qualidades do Moreirense, Pepa referiu: "O Ivo [Vieira, treinador do Moreirense], por onde tem passado tem feito bons trabalhos. Por vezes, há a tendência em Portugal em ficar ligado às descidas [na época passada, o técnico madeirense estava no Estoril, despromovido à II Liga]. É um treinador competente, tem uma equipa jovem, com muita qualidade, um deles, o Pedro Nuno, conhecemos bem, tem Chiquinho, o Neto, um meio campo muito bom e equilibrado, e por isso sabemos bem o adversário que vamos encontrar", prometendo que a sua equipa será acima de tudo "personalizada".

Para defrontar o Moreirense (este domingo, 16 horas), no Estádio João Cardoso, Pepa não pode contar com o central Jorge Fernandes, que cumpre castigo após expulsão em Braga, para a Taça da Liga, mas Arango, avançado colombiano que regressa após castigo, já faz parte dos planos do treinador da equipa beirã.