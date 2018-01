"Não há nada feito", respondeu o presidente do Tondela

Gilberto Coimbra não desmente negociações para a venda do Tondela

John Jiang, presidente do Granada, terá comprado o Tondela. Segundo escreve o jornal Ideal, o dono do Granada acrescentou o Tondela ao portfólio do grupo Desports, do qual fazem parte o Granada, os italianos do Parma, os chineses do Chongqing e os Minnesota Timberwolves, da NBA.

Confrontado com esta notícia, Gilberto Coimbra, presidente do Tondela foi parco em palavras. Incontactável durante vários horas, acabou por responder a O JOGO através de uma mensagem de telemóvel: "Não há nada feito", escreveu, não negando, todavia, a existência de conversações tendo em vista a venda do clube beirão.

De acordo com do jornal de Granada, o negócio será oficializado "em breve" pelas duas partes, ainda que não se conheçam os valores envolvidos. O Tondela passaria então a ser controlado por David Belenguer, ex-jogador e homem forte da área administrativa do grupo Desports.