As imediações do complexo desportivo do clube foram consumidas pelas chamas.

Um dia depois dos incêndios que consumiram as imediações do complexo desportivo do Tondela, o plantel continua sem condições para treinar. Como tal, apesar de os relvados e as instalações terem ficado intactos, os auriverdes partilharam esta terça-feira, nas redes sociais, um vídeo em que mostram os jogadores a exercitarem-se nos corredores do Estádio João Cardoso: "Com o ar irrespirável e sem condições para treinar", pode ler-se.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.