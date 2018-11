Espanhol comprou SAD do Tondela, mas gestão vai ser chinesa

Grupo chinês detém o Granada, de Espanha, e perdeu recentemente o controlo do Parma, de Itália, após um ano como acionista maioritário.

David Belenguer será apresentado esta quinta-feira como o novo homem-forte do futebol profissional do Tondela, que vai alienar 80 por cento da SAD. O capital ficará maioritariamente na mão do Hope Group, holding de que faz parte o grupo chinês Desports, proprietário do Granada.

O ex-futebolista espanhol David Belenguer, que representou emblemas como Getafe, Bétis e Celta de Vigo, trabalha para o grupo Desports na área da expansão e criação de sinergias. Esteve diretamente ligado às negociações com o Tondela e é anunciado pelo emblema beirão como comprador, embora nos outros clubes detidos pelo investidor chinês seja Jiang Lizhang o presidente.

Negócio foi fechado pelo ex-futebolista espanhol David Belenguer em representação do Hope Group

Jiang Lizhang, também apresentado como John Jiang, é presidente do Granada e durante o último ano presidiu igualmente ao Parma, de Itália, mas o grupo que lidera acabou por perder o controlo do clube. Em 2017, a Desports adquiriu 60% das ações do Parma, ficando o grupo italiano Nuovo Inizio com 30% (há 10% que pertencem a sócios e adeptos) e o direito de preferência por 30% do capital em posse do grupo chinês. Ao fim de um ano, insatisfeito com o rumo do clube, o Nuovo Inizio recomprou a parte que salvaguardara, deixando à Desports uma participação de 30%.

A Desports tem interesses no clube de basquetebol Minnesota Timberwolves, da NBA, e é maioritário em dois clubes de futebol chineses: Chongqing Lifan ( I liga chinesa), que é treinado por Jordi Cruyff, contratado ao Macabi Telavive (Israel) por Belenguer, e Shangai Sunfun FC (III divisão).

Os detalhes do negócio que o Tondela anuncia oficialmente ter feito com David Belenguer serão conhecidos hoje ao início da tarde, através de uma conferência de Imprensa conjunta. Vale a pena recordar que logo após a reeleição, o presidente do Tondela, Gilberto Coimbra, revelou que o capital social da SAD era de 500 mil euros e que 80% do capital iria ser vendido.