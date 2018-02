Conselho de Disciplina detalha insultos de Murilo a João Capela e revela castigo

Murilo foi expulso já após o apito final no Tondela-Sporting.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Murilo com um jogo de suspensão e uma multa no valor de 1148 euros, em virtude da expulsão do jogador do Tondela, já após o apito final no jogo com o Sporting.

O órgão detalhou ainda os insultos de Murilo a João Capela que valeram o castigo ao futebolista da formação do distrito de Viseu. "O agente [Murilo] após o apito final dirigiu-se ao árbitro e disse: 'És uma vergonha, hijo de p...'. Conforme é relatado no Relatório do Árbitro", pode ler-se no comunicado do CD da FPF.