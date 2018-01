Compra do Tondela está "para breve": conheça os moldes do negócio

Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, revelou a O JOGO que as negociações com o multimilionário chinês prosseguem e devem conhecer um desfecho em breve. Em Espanha já dão o negócio como feito.

"Continuamos em negociações, não posso esconder. Há três ou quatro interessados mas não há ainda nada concreto, nada feito", garantiu ontem a O JOGO Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, sobre a alegada venda do clube ao empresário chinês Lizhang "John" Jiang, proprietário dos espanhóis do Granada, noticiada por um jornal espanhol. O líder dos beirões espera "para breve" o desfecho das negociações.

A constituição de uma SAD (Sociedade Anónima Desportiva) ficou aprovada a 22 fevereiro de 2013, em assembleia geral, mas em maio do mesmo ano os tondelenses decidiram formar uma SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) e assim continuam. Entretanto, em agosto do ano passado, foi reconfirmada, em assembleia geral, a passagem a SAD até final do ano passado, alteração que acabou por não se verificar, e anunciado pelo dirigente máximo o interesse de vários investidores na sociedade. "Que não sejam investidores só de passagem, só com ideias de ganhar dinheiro, mas que tragam solidez para o Tondela ombrear seja com quem for na I Liga", salientou, na altura, Gilberto Coimbra.

A percentagem do capital a alienar será de 80 por cento e entre os desejos do clube estão criar uma equipa B em 2018/19 e investir fortemente no futebol de formação.

Lizhang "John" Jiang, antigo jornalista, é um empresário chinês de 35 anos que detém o Desports Group, vocacionado para o marketing desportivo e os direitos televisivos, tendo começado a atividade em 2004, quando intermediou o acordo de sponsorização entre o português Luís Figo e a marca de equipamentos chinesa Seven Brand. No futebol, Jiang é dono do Granada (98 por cento por 37 milhões de euros), dos italianos do Parma e dos chineses do Chongqing Lifan, equipa treinada por Paulo Bento. A Desports Group foi também a primeira empresa chinesa a deter quotas de uma equipa da NBA, adquirindo cinco por cento dos Minnesota Timberwolves por 45 milhões de euros.