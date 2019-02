Cláudio Ramos: "Não estamos preocupados com o FC Porto"

Guarda-redes do Tondela lançou a partida de sexta-feira com o FC Porto.

Cláudio Ramos garante que o Tondela vai entrar em campo com vontade de contrariar o favoritismo do FC Porto na sexta-feira, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. "O FC Porto é sempre um candidato ao título, jogam com onze e venham com os jogadores que vierem são sempre favoritos, têm o favoritismo do lado deles, mas nós estamos cá para os contrariar, para fazer um bom jogo. Não estamos preocupados com o FC Porto e com quem vai ou não jogar, estamos é preocupados com nós próprios e isso é o mais importante", assumiu.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio frente o FC Porto, agendado para as 21h15 de sexta-feira, em Tondela, Cláudio Ramos disse que "é um bom jogo" para o Tondela "dar um resultado positivo", depois da derrota em Moreira de Cónegos por 2-0.

"Foi um resultado que não queríamos, temos a perfeita noção que temos de fazer melhor e que podemos fazer mais do que fizemos no último jogo e temos o FC Porto em casa para demonstrar isso, para demonstrar que queremos os três pontos e que vamos lutar por isso", prometeu.

O guarda-redes internacional luso explicou que "a única coisa que é preciso para falhar menos é trabalhar, trabalhar cada vez mais". "Este ano já tivemos o melhor Tondela várias vezes, já tivemos contra o Sporting, este jogo com o Moreirense não, mas com o Vitória de Guimarães tivemos um grande jogo, mas já fizemos grandes jogos com outras equipas que não são candidatas ao título, já fizemos excelentes exibições e em algumas até perdemos", lembrou.

O titular da baliza auriverde disse que toda a equipa tem consciência que "para ganhar uma equipa que é candidata ao título, é preciso roçar a perfeição" e "fazer um jogo quase perfeito". "Estamos focados em nós e em dar uma alegria aos nossos adeptos e conquistar os três pontos para garantir os três pontos mais rapidamente", adiantou, até porque "a equipa está consciente daquilo que tem de fazer para conseguir a manutenção o mais rapidamente possível".

Cláudio Ramos disse que já quase não se lembrava do erro que deu o triunfo ao FC Porto (1-0) na primeira volta, apesar de ter custado um ponto ao Tondela. "Isso é passado e também fazem parte os erros, também é bom para o nosso crescimento, porque se nunca errássemos também nunca iríamos melhorar e nunca iríamos crescer e, por isso, faz sempre parte, mas não é um problema", defendeu.

O Tondela, 11.º classificado, com 23 pontos, e o FC Porto, na liderança do campeonato, com 54, defrontam-se na sexta-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a partir das 21h15, em jogo da 23ª jornada da I Liga de futebol.