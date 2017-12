Cláudio Ramos: mãos com aptidão para milagres

18 figuras emblemáticas dos 18 clubes da I Liga elegeram as figuras de 2017. Até ao final de 2017, O JOGO revela-lhe os eleitos de cada uma das equipas.

As duas estoicas permanências que o Tondela conseguiu na I Liga tiveram uma boa ajuda do guarda-redes Cláudio Ramos, uma das figuras do clube ao qual chegou em 2011, então emprestado pelo V. Guimarães, e que acompanhou o trajeto em ascensão desde a extinta II Divisão até à I Liga. Apesar de, na primeira temporada, o guardião só ter agarrado a titularidade na reta final do campeonato, Cláudio foi, na época anterior, o dono indiscutível na baliza tondelense. Por isso, José Pereira Mendes, vice-presidente da Assembleia-Geral dos beirões, elegeu o jogador de 26 anos quando convidado a escolher a figura do ano do Tondela.

"O melhor jogador do Tondela em 2017 é, sem dúvida, o nosso guarda-redes Cláudio Ramos", comentou. Além disso, o bom arranque da equipa de Pepa no campeonato dá força à opção do dirigente que, com Cláudio ao leme, espera sofrer bem menos do que nos anos anteriores. Por agora, tem motivos para acreditar que a época será tranquila.