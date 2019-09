Alerta em Tondela: "Rio Ave é o rival mais forte desde que começou a época"

Natxo González teceu rasgados elogios à equipa de Vila do Conde, adversário do Tondela no domingo.

O treinador Natxo González disse este sábado que o Tondela vai no domingo a Vila do Conde com a ambição de somar três pontos face ao Rio Ave, na quinta jornada da I Liga.

"Vamos com a ambição de progredir cada vez mais no nosso jogo, sermos cada vez melhores, e somarmos os três pontos. São as nossas ambições perante um bom rival, com uma ideia de jogo que gosto", assumiu o técnico espanhol.

Na conferência de imprensa de antevisão da quinta jornada, Natxo González reconheceu que o adversário tem "jogadores com muita qualidade técnica" e é uma equipa que "gosta de dominar as partidas com bola".

Uma outra vantagem do Rio Ave, no entender do técnico principal dos beirões, é que "foi menos renovado" e tem "um tipo de futebol parecido com o do Tondela",

"São duas equipas muito parecidas, com um futebol de mais ataque, portanto, pode ser uma partida bastante interessante, futebolisticamente falando. Preocupam-me muitas coisas no Rio Ave, uma equipa que ambiciona estar entre os melhores, exceto os grandíssimos", considerou.

Neste sentido, Natxo González considera que o jogo de domingo é um "bom barómetro" para perceber se o seu plantel "está com boa evolução, para saber o momento em que está" o Tondela, uma vez que, assumiu o técnico, vão enfrentar "o rival mais forte desde o começo da época".

Apesar de reconhecer a força adversária, não esconde que lidera uma "equipa com personalidade, com ambição, e que tenta jogar de igual forma tanto em Tondela como fora" e esse "é o objetivo e o caminho" que estão a trilhar.

"Veremos se somos capazes de o conseguir", assumiu.

Desde o início do campeonato, o Rio Ave alcançou duas vitórias e sofreu uma derrota e um empate e, a equipa beirã, conquistou uma vitória, e soma dois empates e uma derrota.

Tondela e Rio Ave, que ocupam lugares a meio da classificação, com cinco e seis pontos respetivamente, defrontam-se no domingo, a partir das 16:00, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.