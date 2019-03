A montanha-russa de Murillo: marcou golaço, bateu Messi e prepara regresso a Tondela

Extremo foi um dos protagonistas da surpreendente vitória da seleção da Venezuela sobre a Argentina, na sexta-feira. Já se prepara para jogar pela primeira vez na Luz.

Jhon Murillo viveu uma noite de sonho, na sexta-feira, ao serviço da seleção da Venezuela. No particular disputado em Espanha, no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid e palco da final da Liga dos Campeões, o avançado assinou um golaço na vitória (3-1) sobre a Argentina, que contou com Messi a titular. A jogada é um hino ao futebol, com o extremo de 23 anos a rematar em arco sobre a esquerda da área. Nos festejos que se seguiram, os companheiros gritaram por "Tondela", abraçados numa roda. "Somos uma seleção jovem que viveu uma grande alegria. Sabemos os jogadores que tem a Argentina, fomos inteligentes com a tática, aproveitámos as oportunidades e ganhámos", resumiu Murillo.

Os olhos procuravam Messi no relvado, mas foi Murillo quem brilhou. "Messi, quando agarrou na bola, foi o único capaz de criar perigo. Mas soubemos anulá-lo", reconheceu o extremo do Tondela.

A situação social e política da Venezuela é delicada e o selecionador Rafael Dudamel demitiu-se do cargo, alegando "aproveitamento político" - a seleção foi visitada pelo representante em Espanha do autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó -, mas ainda orienta amanhã o particular com uma seleção da Catalunha. "Sabemos o que se passa no nosso país, mas o nosso foco é a seleção", comentou Murillo.

Depois desse jogo, o extremo regressa a Tondela. A história de Murillo, que no passado dia 11 de janeiro estava avaliado "apenas" em um milhão de euros pelo site "Transfermarkt", funde-se com a do próprio Tondela. Cedido pelo Benfica, foi um dos heróis da permanência na época de estreia na I Liga, em 2015/16, e protagonizou na temporada seguinte um episódio curioso ao deixar o Nacional, onde esteve a treinar apenas duas semanas, cedido pelo Benfica, para voltar a Tondela. Foi novamente feliz e contribuiu mais uma vez para a permanência na I Liga.

Na época passada foi cedido pelo Benfica aos turcos do Kasimpasa e marcou quatro golos. No início desta época foi contratação sonante do Tondela e passou a ser o jogador dos beirões com vínculo mais duradouro, até 2022. Por ter contrato com o Benfica, nunca jogou no Estádio da Luz, mas sábado vai ser titular diante da ex-equipa e o desempenho frente à Argentina deixa-o ainda mais moralizado.

Golo foi dedicado a amigo falecido

Cerca de um ano e meio depois, Jhon Murillo voltou a marcar à Argentina. O golo foi dedicado a um amigo que morreu recentemente. "Para você, meu amigo e irmão "Kikito". Sei que do céu estás a desfrutar deste golo que te dedico e estás a descansar em paz! Sinto saudades, amigo. Deus te tenha na glória", escreveu na sua página do Facebook. O internacional venezuelano é esperado na terça-feira em Tondela, falhando apenas um treino na preparação da deslocação ao Estádio da Luz, agendada para sábado, às 20h30.