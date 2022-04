Hernando resignado com a derrota: "Sporting é das melhores equipa da Liga"

Manu Hernando com a camisola do Tondela

Declarações do jogador do Tondela, no final do encontro com o Sporting (1-3)

Jogo e reação à derrota: "Era um jogo difícil para nós. Sporting é das melhores equipa da Liga Bwin. Sabíamos que ia ser difícil, tentámos, tivemos bons momentos, a bola não entrou. Depois marcámos, mas não serviu de muito. Há que continuar, são seis finais. Isto não acaba aqui."

Diferenças entre duas partes: "Na 1ª parte, também estivemos bem. Na segunda, eles com 0-2 abrandaram, com três ou quatro oportunidades. Há que continuar."

Jornada decisiva: "O próximo jogo não é decisivo, mas muito importante. Cada jogo são três pontos muitos importantes para nós como para o Moreirense. Vamos tentar ganhar e acumular o máximo possível. Vamos ter uma final contra o Moreirense no próximo jogo."