Gesto obsceno de Tiago Dantas: Conselho de Disciplina "aguarda esclarecimento"

O comunicado do Conselho de Disciplina da FPF revela esta terça-feira que o gesto de Tiago Dantas, no momento do golo do Tondela frente ao Sporting, "aguarda esclarecimento". Só depois será tomada uma decisão. Em causa, a imagem do médio emprestado pelo Benfica, partilhado nas redes sociais.

Recorde-se que o Tondela acabara de reduzir para 3-1 ao minuto 71 do jogo com o Sporting, quando tudo aconteceu. Tiago Dantas, médio emprestado pelo Benfica à equipa beirã, surge nessa imagem a festejar o golo agarrando a zona dos genitais.

Um gesto obsceno dirigido para uma zona das bancadas onde estariam adeptos do Sporting.

Recorde-se que um gesto semelhante de Nuno Santos, no Vizela-Sporting, valeu ao extremo leonino o castigo de um jogo de suspensão.