Flamengo confirma que visitou o Tondela, mas "não há nada fechado"

Rodrigo Tostes, vice-presidente do Flamengo para a área das finanças, confirmou que houve uma visita ao Tondela, mas reforçou que o projeto está ainda numa fase de análise e nenhum acordo foi fechado.

"O Tondela foi um dos clubes que visitei e que analisámos. Precisamos de visitar os clubes para fazer um debate. É preciso saber a recetividade para uma parceria ou uma aquisição. Mas ainda é um projeto. Reafirmo que vamos fazer este trabalho com muita cautela, porque é uma decisão muito importante. Vamos fazer isto com muita calma. Temos conversado com muita gente e a ideia tem sido bem recebida, porque a marca Flamengo é muito forte", referiu numa entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

"Visto que o Tondela foi falado na comunicação social, nós falámos da visita. Mas não posso [falar de outros clubes], porque há documentos assinados: avaliações, trocas de documentos e seria incumprir um acordo com outros clubes. (...) Mas reforço que não há nada fechado", explicou.

Rodrigo Tostes garantiu ainda que a ideia do Mengão não passa por mudar o nome dos clubes em que podem, eventualmente, vir a investir. "Trocar o nome da equipa não é o que pensamos. Se formos para essas alternativas, é sempre a pensar em adicionar e não em tirar o nome do clube. Os clubes em Portugal e noutros países europeus são centenários. Não podemos chegar lá e trocar o nome do clube: isso nunca foi feito. Não seria positivo fazer isso. Vamos fazer um trabalho para que o clube tenha a sua identidade", vincou.