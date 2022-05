"Final da Taça de Portugal? Não vai apagar nada, mas tudo pode acontecer"

Vários jogadores do Tondela falaram, esta sexta-feira, aos jornalistas acerca da final da Taça de Portugal, diante do FC Porto (domingo, 17h15). Os beirões preparam o jogo no Luso.

O avançado Rafael Barbosa prometeu esta sexta-feira que o Tondela vai "entrar a 200 por cento" na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao FC Porto, enquanto Tiago Almeida e Marcelo Alves avisaram que "tudo pode acontecer".

"É o campeão nacional e, por isso, é o adversário mais difícil. O Tondela vai entrar a 200% e isso é o mais importante e é o que importa neste momento. É uma final, tudo pode acontecer, é 50-50, a bola é redonda para os dois e vamos dar tudo", assumiu Rafael Barbosa.

O jogador falava no Luso, onde habitualmente o Tondela faz estágio, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, domingo, pelas 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras, juntamente com Tiago Almeida e Marcelo Alves.

Depois de no último sábado o Tondela ter descido para a II Liga, os jogadores assumiram que "o foco agora é a final da Taça" de Portugal e, "a semana passada já passou" e a próxima época "só se começa a pensar depois deste jogo".

"[Esta final] Dá-nos força também principalmente por nós, para mostrarmos a nossa qualidade e o valor que nós temos e também pelos adeptos e por todos os que nos ajudaram ao longo do ano também", reforçou o avançado Rafael Barbosa.

Tiago Almeida, jogador da formação do Tondela, assumiu que "vai ser um jogo muito importante para o clube, para os adeptos e para a cidade em si" e prometeu, dar "o melhor como sempre" disse fazer pelo clube.

"Vamos tentar dar o nosso melhor para sair vitoriosos. Não, não pensava que conseguiria chegar tão rápido [ao Jamor], aconteceu, e agora estou muito feliz por poder jogar neste jogo que vai ser um momento lindo e um dia bastante positivo para o nosso clube e para os nossos adeptos", considerou o defesa direito.

Marcelo Alves, o defesa brasileiro que chegou ao plantel auriverde no mercado de inverno, considerou que a final da Taça de Portugal "não pode apagar a mágoa" da descida de divisão, mas avisou que "são momentos diferentes".

"Neste momento o pensamento está em ganhar a Taça [de Portugal] e não vai apagar nada, ninguém está feliz com a descida, mas agora o nosso foco é só um que é a final", assumiu.

Sobre o adversário, o campeão nacional FC Porto, Marcelo Alves reconheceu que "é uma equipa de muita qualidade" e, por isso, os jogadores beirões sabem que têm de "neutralizar muitas jogadas".

"Mas estou bem empenhado para fazer um bom jogo e ajudar a minha equipa. Sabemos das dificuldades do jogo, mas conquistámos, vencemos os jogos para estar aqui nesta final, então temos de dar o nosso melhor para sair deste jogo com resultado positivo", disse.

Tratando-se de uma final, continuou, "tudo pode acontecer" e os atletas assumiram que vão ao Jamor "para vencer o título", apesar do adversário ser "uma grande equipa".

"Vamos para lá dar o nosso melhor para tentar vencer o jogo", assumiram os jogadores.

O Tondela terminou esta época a I Liga, à qual chegou em 2015, no 17.º lugar, em zona de despromoção, com 28 pontos, caindo, assim, para a II Liga.

No domingo, marca presença pela primeira vez na final da Taça de Portugal, pelas 17h15, no Estádio do Jamor, frente ao FC Porto, num jogo que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.