Extremo Javier Avilés é o primeiro reforço de inverno do Tondela

O espanhol Javier Avilés chega ao Tondela por empréstimo do Leganés, anunciou hoje o 13º classificado da Liga Bwin, que tem no extremo direito o primeiro reforço no mercado de inverno.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o CD Leganés para o empréstimo do atleta Javier Avilés", anunciou o clube beirão no site oficial.

O Tondela refere que "o extremo direito espanhol, de 24 anos, vai agora vestir de auriverde até ao final da presente temporada, por empréstimo pelo emblema madrileno".

"Assim que soube do interesse do Tondela nem pensei duas vezes. Venho com muitas ganas", disse o atleta em declarações aos meios de comunicação do Tondela, aos quais assumiu que a sua "principal característica", enquanto extremo direito, "é a velocidade e o um contra um".

Javier Avilés aponta ainda o Tondela como "um clube humilde e que está a crescer" e caraterizou a Liga Bwin como "muito competitiva e com grandes jogos".

"Sinto-me totalmente preparado. Vou dar tudo para devolver com esforço a confiança que em mim depositaram", finalizou.