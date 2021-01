Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após a derrota por 2-0 em casa do Belenenses.

Análise ao jogo: "Creio que o Tondela não esteve mal. Começámos o jogo muito bem, tivemos as primeiras situações com o Mario González por duas vezes. Depois dos primeiros 20 minutos, o jogo equilibrou, percebemos que ia ser difícil jogar pelo meio. Sofremos os golos em duas situações onde estivemos mal defensivamente. As oportunidades que eles tiveram, marcaram. Nós não estivemos bem no último passe e nos cruzamentos. Foi por isso que saímos daqui sem golos."

Condições do terreno: "O relvado não é desculpa, é o mesmo para as duas equipas. Estudámos o jogo de uma forma e, ao ver o relvado, percebemos que não ia ser possível. Condicionou, mas é mais erro nosso do que culpa do relvado. Realmente, creio que estivemos sempre no jogo, nunca virámos a cara. O jogo esteve equilibrado."