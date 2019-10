"Estou confiante num bom resultado contra o Benfica e no Natal vou a Tondela"

Tomané, avançado português do Estrela Vermelha, autor do golo da vitória (3-2) dos beirões sobre o Benfica, dá dicas para contrariar o poderio do campeão nacional.

Apesar de ter visto pela televisão um Benfica que "vale pelo seu todo", Tomané, avançado que no verão trocou o Tondela pelo Estrela Vermelha de Belgrado, campeão da Sérvia, alerta para um jogador em particular. "Muita atenção ao Pizzi, ele cria desequilíbrios, joga e faz jogar", afirmou acerca do melhor marcador do campeonato (a par de Zé Luís, do FC Porto), com seis golos.

" É um jogo difícil para o Tondela. A equipa tem de estar perfeita, não cometer erros individuais", recomendou o goleador que deixou marca na época passada nos beirões, com 14 golos. "O mais importante é defender bem e depois criar dificuldades no contra-ataque", acrescentou.

"Quando vencemos o Benfica, o segredo foi acreditar sempre. Acreditem até ao fim que podem fazer um bom resultado", afirmou a O JOGO a partir de Belgrado, ao recordar a vitória do Tondela na Luz, por 3-2, com o golo da vitória assinado por ele. "O Tondela está a fazer um excelente campeonato, a ganhar fora, e agora é conseguir aquilo que têm feito nos jogos fora de casa", argumentou, numa alusão ao facto de o estádio ir estar pintado de encarnado, em vez do verde e amarelo caseiro.

"Estou confiante num bom resultado e no Natal, aconteça o que acontecer, vou a Tondela." Da experiência na Sérvia, contou que "o ritmo do campeonato é mais fraquinho que o português, não há tanta competitividade", mas "na Champions League é outro andamento": "Estou feliz, estreei-me na Champions com uma vitória sobre o Olympiacos. Foi por isto que vim para aqui."