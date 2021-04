Declarações de Ricardo Alves, após a derrota do Tondela frente ao ​​​​​​​FC Porto.

Análise do jogo: "Queríamos conquistar pontos, infelizmente não conseguimos. Depois do 1-0, do primeiro golo que sofremos a equipa manteve-se concentrada e estivemos no jogo até sofrer o segundo golo, que sentenciou o jogo".

Alta posse de bola do FC Porto: "Infelizmente, não conseguimos manter a bola como desejávamos, também um pouco de mérito do FC Porto. Uma equipa com muita qualidade. Mas também podíamos ter sido um bocadinho melhores com a bola. Tentámos demasiado rápido as transições sempre e podíamos ter ficado um bocadinho mais com a bola. Na segunda parte, acho que melhorámos isso também por mérito nosso. Sabíamos que ia um jogo muito difícil, mas não conseguimos conquistar pontos e vem aí o jogo com o Moreirense para nos reperarmos".

Luta contra a despromoção: "O campeonato está muito competitivo, temos muitas equipas na parte de baixo da tabela e cada jogo é uma final até ao fim. Esperávamos chegar à reta final já mais tranquilamente, ou seja, conquistar mais pontos nos próximos jogos para chegar aos últimos com a nossa vida resolvida e almejar posições mais acima".