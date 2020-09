Espanhol Manu Sánchez rescinde com o Tondela

Lateral direito esteve emprestado na época passada ao Rayo Majadahonda, da II Divisão B espanhola

Manu Sánchez já não é jogador do Tondela. O anúncio da rescisão do contrato com o defesa direito espanhol de 24 anos foi feito esta terça-feira pelo clube beirão.

"A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Manu Sánchez com vista à rescisão do contrato que ligava ambas as partes. Após ter cumprido a pré-época integrado no plantel principal auriverde, o CD Tondela agradece a postura profissional que Manu Sánchez sempre demonstrou no nosso clube, desejando-lhe as maiores felicidades para o seu futuro desafio", escreveu o Tondela.

Contartado no verão de 2019, o defesa espanhol não teve êxito no emblema beirão. Na época passada, foi cedido ao Rayo Majadahonda, clube da II Divisão B de Espanha, onde fez apenas sete jogos.

A CD Tondela - Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Manu Sánchez com vista à rescisão do contrato que ligava ambas as partes.