Dois jogos, duas partidas a marcar: rima com golos e destaca-se no Tondela

Extremo uruguaio jogou pela segunda vez e... voltou a marcar. Fatura a cada 58 minutos e já fez tanto como na época passada

Juan Boselli tem rimado com golos neste início de temporada no Tondela. O extremo uruguaio, emprestado pelo Defensor Sporting fez, frente ao Famalicão, apenas a segunda partida na Liga Bwin mas... voltou a marcar. Antes disso, já tinha concretizado na derrota (2-1) com o Estoril, encontro no qual fez 85". Desta feita, saiu do banco para empatar o jogo com os minhotos, que o Tondela viria a ganhar (3-2).

Tudo somado, Boselli tem 116" na Liga Bwin e dois golos, ou seja, marca a cada 58 minutos em campo e é um dos jogadores que menos tempo precisa para faturar, estando atrás de Meshino, do Estoril (25"), Aburjania, Gil Vicente (27"), De Santis, Boavista (28") e André Luís, Moreirense (45"). Aliás, o sul-americano já fez tanto quanto em 2020/21 quando, pelo Cádiz B, marcou dois golos em 23 jogos.