Do Marítimo para o Tondela: lateral-direito brasileiro reforça os beirões

Bebeto assinou por duas temporadas.

O Tondela oficializou esta segunda-feira a contratação de Bebeto, lateral-direito brasileiro que representou o Marítimo nas últimas três temporadas.

O jogador de 30 anos assinou um contrato de duas épocas pelos beirões. "Estou muito contente com este novo desafio. Agradeço ao Tondela pela oportunidade que me deu. Venho com toda a ambição para ajudar os meus colegas e a equipa a atingir os objetivos", afirmou Bebeto, citado pelos canais de comunicação do Tondela.

O brasileiro junta-se junta-se a Salvador Agra, Trigueira, Rafael Barbosa, Jaume Grau e Naoufel Khacef no lote dos reforços à ordens de Pako Ayestarán, integrando o treino de terça-feira no Complexo do Estádio João Cardoso.