"Desde que subiu, o Tondela foi sempre muito organizadio. Merece fazer história"

Quim Machado, que conduziu a equipa à I Liga, diz por que razão "merece fazer história" na quarta-feira em Mafra, na 2.ª mão das meias-finais da Taça. Com uma vantagem de 3-0 do jogo no início de março contra a equipa da Liga SABSEG, os beirões procuram concretizar mais uma página de ouro: carimbar o apuramento para o Jamor.

Depois de ter sido campeão da II Liga em 2014/15, título que lhe permitiu subir ao escalão principal, de onde nunca mais saiu, o Tondela está muito perto de voltar a fazer história. Para concretizar o sonho de estar na final da Taça de Portugal, os beirões precisam amanhã, em Mafra, confirmar a vantagem de três golos obtida no jogo da primeira mão das meias-finais, disputado a 3 de março no seu estádio.

"Desde que subimos à I Liga foi sempre um clube muito bem organizado, com pouca gente, mas uma estrutura forte e capaz de atingir os objetivos. Merece, sem dúvida, fazer história", defendeu Quim Machado, treinador que em 2015 subiu o Tondela à I Liga.

A situação aflitiva no campeonato não terá influência no rendimento da equipa diante do adversário da Liga SABSEG.

"São provas diferentes. É um jogo a eliminar, o pensamento não está no campeonato e os jogadores vão libertar-se de tudo o que envolve o resto. Não vão olhar para a posição em que estão na tabela classificativa, mas sim para a possibilidade de fazerem história", apontou, dando um exemplo do seu tempo de jogador quando defrontou o Beira-Mar onde jogava Ricardo Sousa, treinador do Mafra, autor do golo que deu a Taça aos aveirenses em 1999.

"Fui à final como jogador do Campomaiorense, o Beira-Mar desceu de divisão e ganhou a Taça. Isto prova que são situações diferentes e os jogadores do Tondela só vão pensar na possibilidade de ficar na história do clube", perspetivou.

Quim Machado considerou ainda que a qualificação para a final será "uma motivação extra" para os quatro decisivos jogos da Liga Bwin.

"O Tondela tem tudo para ir ao Jamor, mas é preciso controlar um bocadinho o entusiasmo. O 3-0 dá, no entanto, para gerir e atingindo algo histórico, os jogadores vão dar ainda mais nas últimas quatro jornadas para demonstrar que podem ser titulares na final da Taça."

Apoio com cerca de 400 adeptos

A equipa de Nuno Campos contará com o apoio de cerca de 400 adeptos num dos jogos mais importantes de sempre da história do clube que na Taça de Portugal nunca passou dos oitavos de final. A venda exclusiva para sócios terminou ontem e decorreu a um bom ritmo e hoje serão vendidos ingressos para o público em geral. O preço (cinco euros só bilhete e dez euros mais a viagem de autocarro) é o mesmo do que foi fixado para os associados do clube beirão, mas está dependente da disponibilidade de bilhetes.