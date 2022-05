"Desde que entrou o César Peixoto o Paços só perdeu com o FC Porto em casa"

Nuno Campos, treinador do Tondela

Redação com Lusa

Nuno Campos, treinador do Tondela, espera dificuldades no encontro da ronda 32 do campeonato.

O treinador do Tondela, Nuno Campos, disse este domingo que sentiu a equipa bem durante a semana e com foco para a deslocação ao Paços de Ferreira, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.

"Senti a equipa bem durante a semana. Temos de ter o foco na nossa tarefa, mais importante do que pensarmos noutras coisas é pensar na tarefa de cada um e na tarefa de cada um dentro da equipa", reconheceu Nuno Campos.

O treinador acrescentou que a equipa sabe o que tem de fazer a nível individual e coletivo, para enfrentar a equipa do Paços de Ferreira.

Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Paços de Ferreira, segunda-feira, pelas 20h15, no Estádio Capital do Móvel, o técnico principal lembrou a última jornada, na receção ao Vitória de Guimarães, para destacar o que quer da sua equipa.

"Um Tondela que formou uma verdadeira equipa e que, com isso, tornou a vida muito difícil ao Vitória [de Guimarães] e é o que espero para este jogo do Paços [de Ferreira]. Só dessa forma podemos ganhar, podemos lutar por os nossos objetivos, para o que falta da temporada", reconheceu.

Nuno Campos destacou ainda a atitude dos seus atletas, referindo que "estão a tentar ao máximo, de forma a que não haja a mínima dúvida, de que entraram para ganhar, que entraram para conseguir o objetivo".

"Sinto isso desta equipa e é isso que temos de entrar em campo para conseguir. É foco na nossa tarefa. (...) Nós temos de entrar no estádio de forma compenetrada, de forma organizada e de forma coletiva para formarmos uma verdadeira equipa e conseguirmos ganhar os três pontos, que é o objetivo primordial", sublinhou.

Apesar da exibição na 31.ª jornada, o jogo terminou em empate e, nesse sentido, Nuno Campos disse que "a eficácia que faltou" frente ao Vitória de Guimarães, "é algo que ajuda [a equipa] a conseguir outro resultado".

Ainda assim, o treinador lembrou que, "este é um jogo diferente, contra uma equipa que faz coisas diferentes" e foi para a deslocação ao Paços de Ferreira que o Tondela se preparou, "muito bem, como todos os jogos" que enfrentam.

"O Paços é uma equipa que tem muita qualidade, está muito bem orientada. Desde que entrou o César [Peixoto] só perdeu com o FC Porto em casa. E isso também demonstra bem a dificuldade deste jogo", reconheceu.

O Tondela, que soma 26 pontos e ocupa a 17.ª posição, primeira da zona de despromoção, desloca-se esta segunda-feira, pelas 20h15, a casa do Paços de Ferreira que contabiliza 37 e ocupa o oitavo lugar do campeonato, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol do Leiria.