"Confrontos no fim do jogo? Estamos a suplantar as funções dos adeptos, temos de regular"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela, após o empate 1-1 nos Açores, com o Santa Clara.

Santa Clara: "Sabíamos que Santa Clara é uma das equipas mais em forma da Liga, uma equipa muito proativa, que exige muito em largura, que tem um bom jogo interior também. A partir daí nós sabíamos que a posse de bola ia ser deles, mas também sabíamos das nossas capacidades e sabíamos que a possibilidade da vitória passava por transições."

Segunda parte: "No segundo tempo tivemos melhores oportunidades para matar o jogo. O jogo parecia que podia ser a nossa primeira vitória fora de casa, mas um lançamento lateral e um autogolo fez com que perdêssemos dois pontos. Jogamos com mais dois jogadores, mas não fomos capazes de manter a posse de bola."

Confrontos no final do jogo: "Provavelmente o árbitro não teria suficientes amarelos para mostrar. Obviamente nada teve ver com o resultado. O Santa Clara fez um golo, nós fizemos outro. Mas vejo que isso é algo que estamos a passar, creio que se estão a dar situações que não são normais. Anteriormente quando tínhamos adeptos nas bancadas, os adeptos faziam a sua função e nós técnicos fazíamos a nossa. Agora creio que estamos a suplantar as funções dos adeptos. Temos de regular. Temos de voltar aos comportamentos que eram normais quando tínhamos os adeptos - e não falo só deste jogo."