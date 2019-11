Como o Tondela vê o Sporting: "Bem, tem muitos pontos fortes"

Natxo González quer aproveitar as fragilidades do Sporting

Natxo González fez a antevisão ao jogo da ronda dez do campeonato.

O treinador do Tondela, Natxo González, espera ter eficácia e sorte na receção ao Sporting para somar um ou três pontos, em jogo da 10.ª jornada da I Liga. "Sabemos que nos vão [o Sporting] dificultar as coisas, mas já demonstrámos contra o Benfica que podemos competir e reduzir no terreno do jogo as diferenças que há entre um e outro e é nesse ponto que estamos. Estou seguro de que vamos conseguir e veremos se, desta vez, teremos um pouco mais de sorte, ou eficácia ou o que queiram chamar", admitiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 17:30, no Estádio João Cardoso, frente ao Sporting, o técnico espanhol acrescentou que espera ter "possibilidades e oportunidades para poder fazer golos", reforçando que, isso, "depende da eficácia". "Trabalhamos para criá-las [as oportunidades], logo depende de muitas coisas a nível individual, mas o mais importante é isso, tratar de tê-las [as oportunidades], porque sempre haverá mais oportunidade" de chegar ao golo, defendeu.

Natxo González elogiou o adversário e lembrou que "o Sporting está a conseguir resultados positivos", por isso, também sabe que o Tondela vai ter de "dificultar as coisas" para ter a possibilidade de somar pontos, até porque disse acreditar que está "perto de conseguir a primeira vitória em casa" e é para isso que a equipa está "sempre a trabalhar". "Nós preparamo-nos para competir bem e estar perto de poder somar um ponto ou três. Frente ao Benfica [derrota por 1-0] competimos bem, estivemos perto, mas não conseguimos, mas esse tem de ser o nosso objetivo sempre e fazer as coisas o melhor possível para termos possibilidades de poder somar, sabendo que pela frente temos outra equipa poderosa deste país e desta liga", reforçou.

O técnico da equipa beirã admitiu que "é difícil para o Sporting ter estabilidade", uma vez que vai no terceiro treinador nesta época, mas, ainda assim, destacou que "estão na fase de crescimento (...), estão a ganhar, a jogar melhor e estão a ganhar porque é uma equipa poderosa e tem jogadores que podem resolver uma partida em qualquer momento".

Na casa do Paços de Ferreira, na nona jornada, esta quinta-feira, os "leões" ganharam por 2-1, e, no entender de Natxo González, o Sporting "esteve no seu melhor momento da época" e lembrou que "já vai na terceira vitória consecutiva na Liga, mais as vitórias da Liga Europa".

"Vamos tentar cortar essa linha em que estão, mas é uma equipa com grandes individualidades, uma equipa forte nas transições, uma equipa poderosa em bola parada. Bem, tem muitos pontos fortes. Também terá algumas debilidades e tentaremos entrar por aí, para nos aproveitarmos", admitiu o técnico.

O Tondela, oitavo colocado com 12 pontos e mais um jogo, recebe o Sporting, quarto classificado com 17 pontos, no domingo, a partir das 17:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a contar para a 10.ª jornada da I Liga de futebol.