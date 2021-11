Capitão do Tondela imitou Ronaldo Fenómeno com uma proeza rara

João Pedro tornou-se o melhor marcador da equipa no primeiro "hat trick" da carreira, numa série insólita de penáltis certeiros, como Jokanovic ou Ronaldo.

Marcar três golos num jogo é uma proeza e um "hat trick" de penáltis é mais raro ainda: João Pedro tornou-se, no domingo, protagonista dessa série improvável, na vitória - 4-2 - sobre o Marítimo. Foi a primeira vez que o médio, 28 anos, capitão do Tondela, assinou tantos remates certeiros numa partida.

Antes dele, também Taremi marcara três para o FC Porto, no Estádio João Cardoso, esta época. Para encontrar um registo rigorosamente igual, porém, é preciso recuar 27 anos: aconteceu na Madeira, e o protagonista foi o sérvio Jokanovic, decisivo na vitória do União da Madeira com o Salgueiros, por 3-1.

Melhor marcador do Tondela, com cinco golos, todos de penálti, João Pedro, que está em fim de contrato, já igualou o registo da época anterior. "Não é que os golos não sejam importantes, mas trata-se de um extra: pouco ou nada significariam, se não tivéssemos vencido", afirmou na Sport TV, e até os penáltis celebrou na primeira pessoa do plural: "Os três são provocados por nós. São mérito nosso".

João Pedro pode agora comparar-se a Ronaldo (Fenómeno), que fez igual num Brasil-Argentina que terminou 3-0, a 2 de junho de 2004. E sentir-se aliviado por ter sido mais feliz do que o argentino Martín Palermo, que falhou três penáltis na Copa América de 1999, na derrota com a Colômbia (3-0).