Bruno Monteiro dá o mote para a salvação do Tondela: "Cada jogo tem de ser uma final"

O médio Bruno Monteiro, que agora representa o Amarante, passou pelo Tondela durante várias temporadas, incluindo as duas em que os beirões arrecadaram um empate e uma vitória frente aos leões.

Com uma situação difícil pela frente, e no antepenúltimo lugar da tabela classificativa, o Tondela recebe o Sporting, e tem urgência em vencer. Bruno Monteiro, médio com forte ligação aos beirões, não tem dúvidas daquele que poderá ser o caminho: "a capacidade de superação e o acreditar que o Tondela tem tido nos últimos anos em situações como esta poderão ser determinantes", afirmou, a O JOGO.

O médio português, de 37 anos, um dos pioneiros dos beirões no escalão principal (época 2015/16), totaliza 165 jogos, cinco golos e três assistências, uma delas, a 15 janeiro de 2016, em Alvalade, no surpreendente empate a dois golos. "Foi um passe a rasgar para o Chamorro empatar", recordou. "O segredo foi todos a acreditar e jogar como equipa", acrescentou.

A 7 de janeiro de 2019, o Tondela, também com Bruno Monteiro a titular, recebeu e venceu o Sporting. "Foi um jogo inesquecível. A diferença tem de ser o coletivo, foi o que aconteceu", insistiu. "Disputar cada lance como se fosse o último. Cada jogo tem de ser uma final."

Bruno Monteiro frequenta o curso de treinadores de nível II, e continua a jogar no Amarante, do Campeonato de Portugal. "O Sporting está muito mais forte, é o campeão, e no meu tempo não tinha esta consistência. Há que explorar as transições, meter bolas nas costas da defesa", acrescentou.

A recente vitória do Tondela, na Madeira, frente ao Marítimo, é "um bom tónico, dá mais confiança e a motivação está em alta, como acontece sempre nos jogos contra os chamados grandes", concluiu.

Perspetiva-se lotação esgotada

O Estádio João Cardoso prepara-se para receber o campeão nacional, no próximo sábado, às 20h30. Os responsáveis beirões perspetivam casa cheia- cerca de cinco mil espetadores- e, ontem, confirmaram a O JOGO, havia poucos bilhetes para venda. Embalado pelos dois resultados positivos- empate com o Arouca (2-2) e vitória com o Marítimo (3-1)-, o treinador Nuno Campos deve repetir o onze da Madeira. Fora das opções e entregues ao departamento médico estão Jota e Khacef; Quaresma, cedido por empréstimo pelo Sporting, está impedido pelo regulamento.