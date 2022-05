Babacar e Sessi d'Almeida convocados para representar as seleções

Guarda-redes integra lista da Mauritânia para os jogos com Sudão e Gabão e o médio faz parte dos eleitos do Benim que defronta Senegal e Moçambique.

Babacar Niasse e Sessi d"Almeida, jogadores do Tondela, foram convocados para representar as respetivas seleções. O guarda-redes Babacar Niasse foi escolhido para participar nos jogos da Mauritânia, do grupo I de qualificação para a CAN"2023, dia 4 de junho, em casa, com o Sudão, e no dia 8 no gabão. Já o médio Sessi d"Almeida é um dos convocados do Benin para os jogos do grupo L no Senegal (dia 4) e em casa com Moçambique, no dia 8.



Babacar Niasse, de 25 anos, completou a terceira época no clube beirão e tem mais um ano de contrato para cumprir, enquanto Sessi d"Almeida esteve cedido pelos franceses do Valenciennes, devendo voltar a França.