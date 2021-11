Ayesterán após o Tondela-Marítimo: "Quis a baliza a zero, mas podíamos ter sofrido mais"

Pako Ayestarán, treinador do Tondela

Declarações do treinador do Tondela em reação à vitória, por 4-2, na receção ao conjunto insular relativa à 11.ª jornada da Liga Bwin, realizada no Estádio João Cardoso

Diferenças entre as partes: "[Foi] muito bom o primeiro tempo, em que fomos capazes de ter bola e de ganhar superioridade (...). Fomos para intervalo com um resultado bastante cómodo. Na segunda parte, primeiro por mérito do Marítimo, nós desaparecemos da relva, não competimos na segunda parte."

Reparos: "Não estivemos bem na linha defensiva e perdemos muitas bolas no meio por falta de atenção e de intensidade no passe e a partir daí o Marítimo colocou-nos as coisas muito difíceis e houve momentos em que tememos pelo resultado. A nível coletivo, faltou-nos competir na segunda parte. Temos de olhar para dentro, porque, a fazer segundas partes como estas, será difícil ganhar jogos.

Pedido para baliza intacta: "Tivemos a sorte de, finalmente, ganhar o jogo, mas isso não vai acontecer sempre, porque os bons resultados são fruto de bom rendimento e, na segunda parte, não tivemos um bom rendimento. Estamos a atacar melhor do que estamos a defender e daí não termos sido capazes de chegar ao objetivo que tínhamos para a segunda parte. Tinha pedido para manter a baliza a zero e encaixámos dois, mas podíamos ter sofrido mais."