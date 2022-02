Ayestarán e o momento atual do Benfica: "Seria um erro da nossa parte..."

Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na antevisão ao jogo com o Benfica, da ronda 21 e com início às 19h00 de segunda-feira.

Benfica: "Creio que, quando falamos de uma equipa grande que não está bem e vem de um resultado negativo, muitas vezes, esse é o pior momento para tê-la como adversário. Logicamente, virão feridos no orgulho e quererão mostrar que a realidade deles é outra. A partir daí, nós sabemos que temos de estar a 100 por cento, para termos possibilidades, mas, logicamente, em todo o jogo, elas existem e vamos lutar por elas."

Usar reforços: "Sim, vão entrar todos na convocatória, porque, como se sabe, temos três jogadores com quinto amarelo e, além disso, Tiago Dantas não pode jogar, pelo que somos 22 jogadores de campo, menos quatro, 18; mais dois guarda-redes, 20; por isso, entram todos."

Benfica numa fase frágil: "Seria um erro da nossa parte pensar que o mau momento atual do Benfica pode deixar as coisas mais fáceis para nós. Estamos cansados de ver equipas grandes, sejam elas Benfica, Real Madrid, FC Porto ou City passar por momentos difíceis e todos sabemos que têm o potencial e a qualidade para dar a volta a isso, em qualquer momento. A partir daí, logicamente, vamos encarar o jogo sabendo o que é o Benfica e que tem o potencial para superar este desafio. Mas, como digo sempre aos jogadores, a realidade será a de amanhã [segunda-feira], a do jogo, e dependerá do rendimento de cada equipa, que se fará merecedora de um resultado ou outro."

Percurso do Tondela: "A mim, o que me deixa mais satisfeito é ver os jogadores no dia a dia. Porque isso é o que te dá segurança. Estão conscientes do que é o Tondela. Sabemos que não vamos ter uma situação cómoda até ao final, pela forma como está a classificação, com tudo muito perto. No ano passado, era algo parecido. É certo que, então, a partir de finais de fevereiro ou março, fomos capazes de levantar um bocadinho a cabeça e, este ano ainda estamos numa situação em que sabemos que precisamos de cada ponto. Sobretudo, precisamos de controlar as emoções, ou seja, não pensar que com uma vitória estamos com certa tranquilidade ou que uma derrota nos afasta muito do nosso objetivo. O nosso objetivo, estamos convencidos, vai estar muito perto, a todo o momento, desde aqui até ao final, e dependerá da nossa resposta nos momentos-chave para, realmente, conseguirmos o objetivo final, para garantirmos a permanência."

Plano para um Benfica com Darwin e Rafa: "Não, porque o estilo de jogo não varia. O que varia é que Rafa é determinante, tanto em espaços intermédios como quando joga por fora, indo de fora para dentro. Mas, o mesmo na esquerda, Grimaldo é determinante. O que temos trabalhado, como fazem todas as equipas, é no sentido de sermos capazes de fechar esse jogo interior e ir mais além. Rafa acrescenta um ponto mais de qualidade à equipa."